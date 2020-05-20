В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

В столице России за сутки умерли 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб, передает РИА Новости.

Накануне от COVID-19 скончались еще 73 жителя Москвы. Таким образом, жертвами коронавируса в городе стали 1934 человека.

По последним данным, в России выявили свыше 326 тысяч случаев инфицирования, около 3250 человек скончались, порядка ста тысяч излечились.

Почти половина случаев заболевания COVID-19 приходится на Москву — 158 207 зараженных, из них 43 тысячи выздоровели.