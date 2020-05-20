США нанесли Китаю новый удар в торговой войне

Министерство торговли США внесло в черный список 33 правительственных и коммерческих организаций из Китая, сообщает ТАСС.

В список вошли институты, университеты и ряд высокотехнологичных компаний. Девять организаций попали в него за то, что они, по мнению властей США, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

24 компании были внесены за причастность к деятельности, «противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политике США». Данные юрлица базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах.