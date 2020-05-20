Нателла Рустамова, автор haqqin.az 02:01

У каждого бакинца свой Баку. И совсем не обязательно, что это дом или улица, где прошло его детство или где он живет сейчас. Это неуловимая для небакинцев, но явственно ощущаемая коренными жителями аура определенного места, наполненная зримыми образами, звуками и даже запахами. Для меня, например, это дорога из аэропорта, когда летом прилетаешь откуда-то из России или Украины и из благодати прохлады и накрапывающего дождичка окунаешься во врывающийся в окна автобуса зной, жаркий колючий ветер, аромат иссохших трав, который перебивает стойкий запах нефти. Казалось бы, надо огорчиться, что благословенные свежесть и буйная зелень остались позади и опять будет донимать жара, но чувствуешь только радость и умиротворение – ты дома, в Баку. И с наслаждением вдыхаешь раскаленный воздух… Это вовсе не исключает, что в нашем городе больше нет заветных мест. Как и у всех это, конечно же, в первую очередь Приморский бульвар. Как бы его не называли, не переименовывали, он вне конкуренции по числу почитателей. Бульвар – наше бакинское всё. Дальше мнения и пристрастия расходятся, причем четко по возрастным категориям. Горожане солидных лет с умилением вспоминают Шемахинку, старый железнодорожный вокзал, знаменитую Балаханскую-Басина и другие улицы, ведущие к нему, баню «Фантазия», наконец.

«А сколько разрушили, снесли, сколько красоты город потерял», - вздыхают старики. Молодежь же, которая искренне гордится Баку современным, смотрит на них с недоумением – какая еще Басина, вот новый Зимний парк на месте этой улицы, с оригинальными кафешками в нем – это да, и самим погулять и иностранцам есть что показать. А еще великолепные Центр Гейдара Алиева, Башни пламени, отели Four Seasons, Chirag Plaza и еще множество устремленных ввысь новостроек, переливающихся стеклом и металлом. Именно это делает Баку сегодня, а не какие-то там древние улочки и почерневшие от времени строения, уверены молодые бакинцы. И знаете, ведь правы и те, и другие. Всему свое время, и сегодня в права вступили новые понятия о красоте, новые стандарты и идеалы. Неповторимость старого Баку неумолимо сменяют рациональность и комфорт нового города. Но как же хочется соединить и то, и другое – сохранить самобытность, национальный колорит и в то же время сделать город удобным для жизни и по-современному красивым. Может, тогда старые бакинцы порадуются, а молодые проникнутся обаянием истории, мудростью традиций и мастерством предков… К сожалению, до последнего времени градоустроителям Баку это не удавалось. Ворвавшийся в 90-е годы прошлого века на наши просторы капитализм однозначно был лишен человеческого лица. Вообще-то эта экономическая система вовсе неплоха, что уже не одно столетие доказывают процветающие Европа и Америка. Но наши новые капиталисты, всеми правдами и неправдами сколотившие «быстрый капитал», который, как гласит Писание, никогда не бывает честным, поклонялись одному кумиру – выгоде. А что в большом городе приносит моментальную выгоду? Строительство, причем в самом центре. И понеслось... Под бульдозер пошли уникальные по культурной значимости здания. Ни на какую «возмущенную общественность», призывы архитекторов и прессы остановить вакханалию сноса внимания не обращали.

Думаю, не стоит еще раз приводить внушительный список утраченных шедевров таких выдающихся архитекторов прошлого века, как М.Усейнов, С.Дадашев, А.Щусев, К.Сенчихин. Это, безусловно, трагедия. Но что поделать, остается считать, что Баку постигло стихийное бедствие, в одночасье лишившее нас некоторой части свидетельств истории и неповторимого очарования родного города. Благо в архивах страны и личных коллекциях сохранилось немало фотографий, и блогеры-бакинцы, честь им и хвала, находят и публикуют их в соцсетях интернета. Много интересного об архитектурной симфонии Баку поведали и его исследователи. Очень рекомендую всем, особенно молодым горожанам познакомиться с такими замечательными работами, как «Баку: Архитектурно-художественные памятники» ученого-искусствоведа Л.С.Бретаницкого, «Архитектура Баку эпохи конструктивизма:1920-1930 годы ХХ века» и другими исследованиями столицы Азербайджана нашего современника, тоже искусствоведа профессора Эльчина Алиева. Ну а мне повезло - я не только получила огромное удовольствие от очень информативных и прекрасно иллюстрированных старыми фотографиями книг Эльчин муаллима о Баку, но и совершила с ним прогулку по старым улочкам, которые усилиями архитекторов и строителей начали омолаживаться. Кажется, наконец историки, искусствоведы, архитекторы и городские власти сумели прийти к согласию, и отныне представляющие исторический и культурный интерес строения и даже целые улицы будут не сносить, а реставрировать. Все реставрационные работы проводятся по инициативе президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. А исполняет реставрационные работы Bakı Abadlıq Xidməti.

- Вообще-то омоложение зданий в Баку началось давно, - первым делом возразил моим критическим сентенциям Эльчин муаллим. - Просто поначалу выбирали какие-то отдельные объекты, а теперь вот дело дошло уже до улиц. Да, снесли, увы много ценного, но в последние годы много и восстановлено, приведено, в так сказать, в первозданный вид. Происходит это благодаря кардинальным изменениям в структуре управления столицей Азербайджана и смелым шагам руководства страны в сфере управления и регулирования новым строительством. Сегодня в центральных районах Баку уже не увидишь безликой бетонно-стеклянной архитектуры строящихся зданий. Надеюсь, запретят эту практику и на окраинах города. Однако тенденция обеспечить максимальный комфорт для работы, если это офисное здание, проживания – если жилое, временного пребывания и отдыха в отелях и пансионатах остается обязательным условием. - Это отличное решение наших архитекторов и городских властей. Но давайте вернемся к старине, а улица Ислама Сафарли, по которой мы сейчас идем, если не ошибаюсь, начала отстраиваться еще в позапрошлом веке. Надо заметить, что еще недавно из-за появившиеся пару десятков лет назад многочисленных уродливых пристроек под магазинчики, кафе на пару столиков и прочих чужеродных элементов она выглядела захламленной, неухоженной и какой-то даже немытой. Особенно желания прогуляться здесь не возникало. Разве что пройдешь иногда по необходимости от Парапета, то есть, простите, Площади фонтанов к Басина – Физули. Но сейчас она так преобразилась, что просто невозможно не замелить шаг и ко всему присмотреться. - Между прочим, это одна из самых богатых на архитектурные памятники улиц Баку. Она действительно была заложена еще в начале XIX века и с 1821 года называлась Фонарной. Может, потому, что была тогда самой освещенной. Потом стала Воронцовской, а в советские годы – генерала Азизбекова. Почти все здания здесь – исторические. Вот посмотрите на это замечательное творение. Это дом миллионера Будагова, построенный в конце XIX века. Еще год назад все, как говорите, пробегали мимо, но после реставрации его архитектурные элементы, весь облик заново открылись миру. Видите, не только мы остановились, другие тоже заинтересовались.

Понятно, что фасады здешних построек за более чем за полуторавековую историю выглядели не очень привлекательно. Как и другие стены, фасадная часть домов была покрыта слоем копоти, в облицовочном камне зияли трещины, многие декоративные детали из резного камня отвалились, как и литые кронштейны балконов. К тому же во многих местах в стены зданий были вбиты металлические крепления для троллейбусных линий, высоковольтных кабелей, телефонной связи и др. Советская власть, особенно в первые послереволюционные годы, не слишком щадила величественные особняки, считая их пережитком буржуазного прошлого. А после обретения независимости нашей страны, ввиду отсутствия должного контроля по установке внешней рекламы, фасады памятников архитектуры оказались захламлены беспорядочными рекламными щитами, грубо установленными защитными металлическими решётками, повсеместно используемыми уродливыми рольставнями. Неупорядоченная и хаотичная установка внешних блоков кондиционеров также обезобразила внешний вид сотен памятников архитектуры в центре Баку. Не избежало этой участи и место нашей сегодняшней прогулки – Фонарная – Сафарли. Но сейчас улице, постройкам на ней практически вернули прежнее великолепие. - Погодите, вот этот краснокирпичный дом мне знаком. Когда-то это была библиотека имени Сабира. - Да, это так. Здание построено в 1904 году в стиле необарокко. У нас этот стиль еще называют – бакинский барокко. Вообще в нашем городе собраны все известные архитектурные направления, даже готика. Но всем строениям, помимо определенного стиля, архитекторы придали еще и едва уловимый национальный колорит. Вот почему так и называют – бакинская готика, бакинский ампир. - Подождите, хочу поближе рассмотреть этот медальон с датой. Даже не вериться – 1920 год. Сто лет прошло, а мы стоим тут и любуемся изяществом ажурного вензеля. Какая замечательная традиция – указывать в камне дату постройки, а в завитках вензеля зашифровывать имя архитектора или владельца дома. Вот бы и сейчас так. - Да, этого бы не помешало. Сразу было бы видно, кто постарался для своего города, а кто в погоне за прибылью состряпал уродливую халтуру… Но пока вернемся к веку ХIХ. Здесь следует остановиться. Вот вам и бакинская готика. Здание построено в 1897 году по заказу предпринимателя Меликова по проекту польского архитектора Йозефа Гославского. Потому, наверное, и родная для поляка готика, хотя большую часть своей жизни он прожил в Баку.

После реконструкции от этой красоты просто глаз не отвести. А какая архитектурная элегантность! Фасад которого подчеркнут эркером с балконом, а завершается фронтоном, украшенным каменным вензелем. Здание было реконструировано так, что его исторический вид воссоздан с точностью до мелочей. Даже «родные» кронштейны балконов воссозданы. Восстановлены и кованые ворота, отреставрирована главная входная деревянная дверь с изумительной резьбой. А система водостоков вообще обновлена впервые за сто лет. - Да, дом поистине обрел вторую жизнь. - Очень надеюсь, что скоро все исторические кварталы города обретут такую вторую жизнь. Роскошные особняки постройки конца XIX – начала ХХ века в стиле Art Nouveau создавали здесь известные европейские мастера. - Вам не кажется, что изысканность строений в этом районе города как-то подтягивает людей, заставляет следить за своей походкой, речью? Здесь какое особое культурное пространство. - Люди по-разному воспринимают прекрасное, тем более если это старина. Я вот всегда представляю, сколько труда стоило воплощение художественного замысла архитектора и как жаль, когда со временем это произведение искусства ветшает и блекнет. Как хорошо, что потомки оценили его и сделали все, чтобы восстановить .А знаете, сколько труда требует такая реставрация? Прежде всего изучение архивных материалов, потом большой и кропотливый труд по восстановлению утраченных деталей на фасадах зданий, возвращению им первоначального вида. Перед началом работ по каждому зданию архитекторы и искусствоведы собирают полную базу данных, все изучается и анализируется и реставраторы получают подробные рекомендации – что и как обновить, восстановить, дополнить, из какого материала сделать утраченные детали. В общем, работа колоссальная и очень ответственная, иначе это будет не здание позапрошлого века, а подкрашенное его подобие. Сейчас основные работы по реставрации выполняет компания Bakı Abadlıq Xidməti. Но не она одна. Приходится привлекать даже Министерство по чрезвычайным ситуациям, благодаря специалистов которого укрепляются конструкции зданий, перекрытий, балконов. Профессионалы Azəqİşıq приводят в порядок линии электропередач, работники BakıTelefonRabitə избавляют здания от десятков телефонных линий, сохранившихся аж со Второй мировой войны. Специалисты BakıKanalizasiya ремонтируют канализационные люки. То есть задействованы десятки организаций и сотни специалистов, проделана огромная работа.

- Но ведь результат стоит того? Не просто старину восстановили, но и неузнаваемо преобразили родной город. - И останавливаться не собираемся. Сколько еще невидимых, незаметных архитектурных шедевров в Баку. Люди обязательно должны их увидеть. И это не единственная наша цель. Реконструкция кварталов города решает множество задач, и не только проблему физического очищения зданий от накопленной за сотню лет грязи и наслоений. Человек, живущий в благоустроенной среде, и человек, при выходе из квартиры видящий грязь и развалины – совершенно разные люди, с разным социальным самоощущением, с разной степенью конфликтности, по-разному воспринимающие свою жизнь в городе. Представляете, вы всё время при выходе из подъезда дома видите цветы? Неужели это не скажется на настроении, отношении к окружающим? Воздействие социокультурного пространства города на качество жизни горожан огромно: информационно-коммуникативный, духовно-ценностный, предметно-пространственный, культурно-исторический компоненты охватывают все сферы жизнедеятельности человека в городе. И от того, какое оно, это воздействие, зависит культурный, образовательный уровень целого города.