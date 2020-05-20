Отдел международной информации 02:45

«Замороженные» экономики Европы начинают постепенно «оттаивать»: правительства стран, где туризм давал ощутимые вливания в бюджет, открывают границы, проявляя в то же время осторожность. Мы уже сообщали о том, что с 15 мая открылись взаимные границы для жителей трех Балтийских стран. Где же и когда можно отдохнуть эти летом? На это вопрос ответил журналист Марчин Мрочко из портала onet, собрав информацию по странам Европы, куда ежегодно летом стремились миллионы отдыхающих. Италия Это государство, принявшее на себя одним из первых мощный удар пандемии, уже наметило пошаговый возврат к докоронавирусной эпохе. С 18 мая здесь стало можно путешествовать в своем регионе без автосертификата — спецразрешения, а с 3 июня будет возможно уже перемещаться и между итальянскими регионами. Власти также приняли решение, что с 3 июня приезжающие на отдых из других стран ЕС не должны будут проходить 14-дневный карантин. Одновременно с этим можно будет неограниченно ездить по одному региону в дома отдыха и на море. Остаются в силе меры предосторожности: дистанция между людьми в публичных местах не менее 1 метра, и ношение защитной маски, если такая дистанция невозможна.

С 3 июня правительство Италии открывает не только внутренние регионы и границы для приезжающих из ЕС, но и со Швейцарией. Власти делают это как раз перед традиционным началом туристического сезона. Интересно их решение в части отдыха на пляжах. Для каждого лежачего места или шезлонга должно быть выделено 10 квадратных метров вокруг одного зонтика. Расстояние между такими участками отдыха должно быть не меньше 1,5 метра. При этом обязательна дезинфекция каждого лежака и шезлонга. Разрешено измерение температуры отдыхающих перед входом на пляж, она не должна превышать 37,5 градуса. До сих пор в Италии заболело около 230 тысяч человек, умерли более 32 тысяч. Турция Что происходит с туризмом в соседней с Азербайджане стране? Министр туризма Мехмет Нури Эрсой сообщил, что отели для местных туристов буду открыты 28 мая, а отдыхающие из-за рубежа смогут пользоваться их услугами и гостить уже в середине июня. Это хорошая новость не только для бизнеса Турции, но и для многих европейцев, кто год от года выбирал турецкие курорты для отдыха. В интервью телевидению министр М.Н. Эрсой рассказал о приоритетах: - В первую очередь мы хотим открыться для туристов из Азии — Китая, Южной Кореи, где ситуация с коронавирусом выглядит обузданной. Не меньше стараний прикладываем к открытию рынка для Европы, который для нас наиважнейший, - сказал министр. Он добавил, что полеты из большинства стран возобновятся с середины июня. Министр также подчеркнул, что в связи с пандемией в Турции введена особая процедура сертификации отелей. Здесь число заболевших было 152 тысячи, летальных исходов — около 5 тысяч.

Греция В этой стране уже в минувшую субботу открылись 500 пляжей. С 18 мая доступен для посещения символ Афин — Акрополь. С этого же дня разрешено путешествовать по континентальной Греции и на Кипр, а с 25 мая откроется водное сообщение между греческими островами Средиземноморья, популярными у туристов мира. В отличие от Италии и Турции границы для приема туристов из других стран откроются только в жарком июле. Греки выглядят более осторожными, хотя коронавирус здесь протекал легче, чем, скажем, в Италии, Испании или Франции. На многомиллионную страну здесь число заразившихся было всего 2840, а умерших — 166 человек. Отмена блокады этого туристического рая произойдет, когда смягчение режима карантина произойдет и в других государствах в мире. Испания Одна из наиболее пострадавших стран, которая во многом жила за счет потока туристов, объявила, что министерство туризма намерено открыть границы в конце июня. Повод для оптимизма дает стабильное уменьшение числа смертей от коронавируса вот уже несколько дней подряд. Туризм для Испании это 12 процентов дохода в экономику страны. Общее число заболевших Covid-19 в этой стране на Пиренеях более 230 тысяч, а летальных исходов — более 27 тысяч. Шеф спасательной службы Испании Фернандо Симон рассказал журналистам, что свежие данные по пандемии действительно лучше, чем были до сего времени: - Смертность упала во время пика заболеваний на 11 процентов, а это было в конце марта, что означает менее, чем 2 процента среди людей, симптомы у которых проявились с 27 апреля по 3 мая. Португалия В соседней с Испанией стране объявили, что пляжный сезон наступит 6 июня и будет означать новый этап возобновления общественной жизни. Останутся меры предосторожности и правила, которые необходимо будет соблюдать на пляжах. Точно известно, что будет ограничено пребывание количества людей на берегу океана. Правда, для Португалии, имеющей береговую полосу в 850 километров вдоль Атлантического океана, это не будет проблемой. Однако, на пляжах будет введен усиленный контроль за соблюдением всех правил безопасности общественного здоровья. Интересно, что воздушное пространство будет открытым для стран Евросоюза, за исключением, Испании и Италии.