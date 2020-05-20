Американцы построили ракетоносец за 4.3 миллиарда долларов

Только что стало известно, что в строй действующих введен фантастический ракетоносец нового типа USS Zumwalt. Это стало результатом многолетней работы инженеров и научных достижений, сообщает издание komputerswiat.

Недавно в прессе прозвучала новость о создании россиянами супер-подлодки под названием «Посейдон», обладающей неуязвимостью и страшным ядерным оружием на борту. Потенциальный соперник российского ВМФ - американский военный флот тоже не отстает.

В мире продолжается не только коронавирус, но и методичная гонка вооружений, в которую втянуты прежде всего крупные державы. Такие, как Соединенные Штаты Америки и Россия. Мы недавно сообщали о запуске на орбиту Земли суперсекретного самолета США X37B.

Постройка этого, даже внешне удивляющего своими необычными формами объекта, длилась четыре года и стоила 4,3 миллиарда долларов.

Боевой корабль, благодаря своим оригинальным формам, способен и обнаруживать, и обманывать радары противника. У него нет выступающих из корпуса деталей, таких, как антенны или радары — они все скрыты внутри.

Конструкция в виде «опрокинутого корпуса», суживающаяся к верху, выполнена из композитных материалов и не содержит избыточных элементов. Напротив, бортовые вертолеты Sеаhawk и боевые дроны спрятаны в ангарах внутри ракетоносца.

Корабль оснащен интегрированной системой подводного оружия, есть двухполосный радар или система защитных муляжей против снарядов инфракрасного наведения.

Одной из самых интересных систем вооружения является пушка калибра 155 мм (Advanced Gun System). Она может стрелять наводящимися на цель снарядами, обеспечивая точный артиллерийский обстрел, на расстоянии 150 километров, со скорострельностью 10 снарядов в минуту. На борту USS Zumwalt установлены две таких пушки.

Кроме этого, ракетоносец оснащен 20 четырехмодульными катапультами вертикального старта, которые могут посылать ракетные снаряды разных типов: противовоздушные (RIM-66), противоракетные (RIM-162), тактические маневрирующие (BGM-109 Tomahawk) и ракето-торпеды (RUM-139). Для непосредственной обороны корабля служат две 57-миллиметровые пушки Mk-110.

Ходовая часть ракетоносца оснащена двумя газовыми турбинами мощностью 78 мегаватт, котоые позволяют ему развивать скорость до 56 километров в час. Длина USS Zumwalt 183 метра, а водоизмещение 14 500 тонн.

Это самое большое американское судно в своем классе.

USS Zumwalt был официально поставлен на службу еще 16 октября 2016 года, однако только 24 апреля 2020-го командование американского военно-морского флота признало, что ракетоносец готов к интенсивным испытаниям на море. Пока что он еще не будет считаться боевой единицей флота.

Во время проверки его возможностей планируется опробование новых способов борьбы с использованием кораблей-истребителей такого типа. Всего их в активе ВМФ США будет 3. Второй из них Michael Moonsor стоит в порту Сан-Диего, на нем проходит активация корабельных боевых средств.

После постройки третьего ракетоносца существенно усилится мощь и современные возможности одной из частей американской военной триады.