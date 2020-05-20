Выиграла картину Пикассо – в лотерею!

Лотереи разыгрываются в мире повсеместно. Счастливчики время от времени выигрывают немалые суммы. А вот жительница Италии выиграла в лотерею… картину работы всемирно знаменитого испанца Пабло Пикассо!

Цена полотна — 1 миллион евро. Розыгрыш с благотворительными целями в пользу поддержки водного проекта для Африки проводился во Франции, сообщило агентство Reuters.

Счастливый купон был объявлен во время электронного розыгрыша в аукционном доме Christie’s в Париже. Обладательницей необычного выигрыша стала итальянка Клаудиа Боргоньо. Она получит натюрморт, написанный художником почти сто лет назад, в 1921 году. На нем изображены стол, с газетами и бокалом абсента. По данным организаторов аукциона-лотереи счастливый билет купила не синьора Боргоньо, а кто-то другой в декабре прошлого года, заплатив за него 100 евро. Потом этот неизвестный подарил его итальянке.

Всего на этих торгах было продана 51 тысяча лотов на сумму в 5,1 миллиона евро. Из этой суммы 900 тысяч евро попадет на счет коллекционера из княжества Монако Давида Намада, который предоставил картину Пикассо из своей коллекции. Остальные деньги пойдут через благотворительную организацию CARE на проект, связанный с обеспечением чистой воды нуждающимся людям в Камеруне, Мадагаскаре и Марокко.

Похожая лотерея проводилась в 2013 году, когда рисунок Пикассо выиграл 25-летний житель штата Пенсильвания в США. Тогда было собрано 4,8 миллиона евро на нужды общества, занимавшегося сохранением старинного города Тир, сейчас находящегося на территории Ливана.

Что будет делать итальянка со свалившимся на нее счастьем — пока неизвестно. Но теперь ей и ее выигрышу явно нужна будет охрана.