Заур Расулзаде, отдел политики 03:27

Отношения Украины и США, получившие благоприятное для Киева развитие еще во времена президентства Порошенко и поначалу удачно складывавшиеся и для Зеленского, с прошлого года стали омрачаться чередой склок и недоразумений. И все они крутятся вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украина, собственно, попала под внутриполитические разборки республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена. Ныне действующий президент Штатов с самого начала хотел вывести Байдена, в котором выдел своего конкурента, с политического поля страны. И время показало, что его опасения подтвердились: сегодня Байден реальный претендент на пост президента и его рейтинг даже выше, чем у нынешнего главы государства. Некоторые же источники утверждают, что история конфликта двух политических тяжеловесов уходит корнями в прошлое и связана с бизнесом. Что бы то ни было, жесткое противостояние двух этих значимых персон продолжается, обрастая все новыми выпадами с обеих сторон.

В этой войне компроматов как раз и подвернулась Украина, где Байден еще во времена киевского Майдана, свергавшего тогдашнего президента Януковича, заверил оппозиционные силы в своей поддержке и застолбил за собой удобную бизнес-нишу. Трамп, естественно, об этом вызнал, но пока Украиной руководил Порошенко, с которым у Байдена были дружеские связи, а, возможно, и общие бизнес-интересы, серьезных шагов не предпринимал. Однако и с приходом к власти Зеленского лидер США потребовал от него, всё за ту же поддержку, конечно, разобраться с деятельностью семейства Байденов, а конкретно сына бывшего вице-президента Хантера, в его деятельности в Украине. И тут Байден сделал свой ход. Каким-то образом этот телефонный разговор оказался записан и попал в руки демократов, которые его сразу же сделали достоянием гласности. Скандал был громкий и длительный: Байден обвинял Трампа в давлении на чужую страну, а Трамп Байдена в организации прослушки и обнародовании государственных секретов. Ну а когда Байден стал реальным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах, глава США сделал очередной ход, и вновь связанный с Украиной. Теперь в информационное поле были вброшены разговоры экс-вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Если верить этой аудиозаписи, Байден действительно причастен к увольнениям как минимум двух высокопоставленных украинских чиновников, в чем его ранее уже обвинял Трамп. Генеральная прокуратура Украины 20 мая этого года, после публикации скандальных аудиозаписей, открыла уголовное производство о государственной измене и злоупотреблении властью бывшего президента Петра Порошенко.

Как считает известный украинский блогер Сергей Фурс, нынешние власти Украины таким образом выдвигают обвинение и против Байдена за вмешательство во внутриполитические процессы в Украине. И блогер расценивает этот шаг как весьма несвоевременный и опрометчивый. «В год выборов президента США, обвиняя в преступлении лидера предвыборной гонки в США, ставки на победу которого постоянно растут, власти Украины поступают неразумно. Судя по всему, Москва снова решила помочь Трампу победить, но теперь она делает это еще и убивая сразу второго зайца – разрушая отношения Украины и США. При этом США – наш единственный надежный союзник. Зачем это России – понятно. А вот зачем это Украине? Вопрос опять риторический. Но Украина в лице своего президента лично включилась в борьбу. Президент лично озвучил и фактически одобрил расследование на своей пресс-конференции. Украина в любом случае проигрывает. Да уже проиграла и потеряла. Как минимум доверие со стороны союзника. Теперь украинская тема может стать токсичной в любом случае. Кто бы не победил. А это выгодно Москве. Потому что меньше будут защищать Украину союзники. И выгодно олигархам. Потому что меньше будет желание делать реформы», - пишет Фурс. Между тем штаб Джо Байдена сравнил с «дыркой от бублика» обнародованные «записи разговоров» бывшего вице-президента США с экс-лидером Украины Петром Порошенко. С точки зрения представителя Байдена Эндрю Бейтса, данные записи — лишь продолжение «давней попытки нанести вред бывшему вице-президенту». Усмотрели в штабе американского политика и «российский след». «Многое было отредактировано, это по-прежнему абсолютно пустая история», — подчеркнул Бейтс. Тем не менее адвокат американского лидера Рудольф Джулиани утверждает, что у команды Трампа и так достаточно доказательств против бывшего вице-президента. Так, по его словам, между компанией сына Байдена Burisma и американской Wirelogic Technology существовала целая схема по отмыванию средств, благодаря которой Байден-младший получил около $3 млн. В подтверждение юрист опубликовал официальное письмо прокуратуры Латвии, поступившее в Киев в феврале 2016 года. Однако полноценных доказательств он пока не предоставил. А вот украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с haqqin.az поддержал инициативу расследования телефонных разговоров Байдена и Порошенко, чтобы «снять все подозрения».

«Есть факты, - сказал он, - что старший Байден вмешивался во внутренние дела суверенного государства. В принципе, администрация Обамы во время Майдана и после вела себя как хозяйка на подконтрольной территории. Байден заслужил это внимание и расследование должно проводиться. То, что в расследовании есть необходимость, на мой взгляд, не должно ни у кого вызывать сомнений. Насколько оно будет объективным, это уже можно будет судить по ходу расследования, по его итогам». Несколько иную позицию занимает другой украинский эксперт - Вадим Карасев. Но и он не сомневается, что в преддверии выборов в США администрация Трампа будет давить на Украину с целью полностью обезвредить Байдена.