Трамп подсел на хлорохин. Не отравится ли? актуальный комментарий
Страсти по антималярийному средству, которое президент США принимает в качестве защиты от коронавируса, не утихают. Сам Дональд Трамп заявил, что будет употреблять гидроксихлорохин еще два дня, а потом прекратит. Видимо, неоднозначная репутация лекарства все-таки произвела, наконец, впечатление на него. Но не на бразильское руководство.
Как известно, президент Жаир Болсонару большой скептик в отношении коронавируса, сам ходит без маски, регулярно принимает участие в митингах сторонников, которые не соблюдают никаких мер предосторожности, и критикует саму идею карантина. Это не могло не дать своих результатов. Бразилия стремительно вырывается в число стран-лидеров по количеству заболевших COVID-19, которое в ближайшее время достигнет 300 тысяч. Разумеется, речь идет о тех, кто прошел тестирование, а этот процесс налажен не очень. Только в среду, за один день, был официально зафиксирован 19 951 случай.
При этом президент Бразилии уволил популярного министра здравоохранения, который настаивал на карантинных мерах, и сейчас этой сферой руководит армейский генерал Эдуарду Пацуэллу. Болсонару, вслед за Трампом, тоже неоднократно нахваливал эффекты от приема антималярийного средства. Так вот, генерал утвердил новый протокол лечения, в случае обнаружения у пациентов симптомов коронавируса. Им будут давать гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином. А чтобы подстраховаться, больным или их родственникам будут давать на подпись документ, что им известны побочные свойства такого лечения. Если что – сами виноваты, были предупреждены.
Между тем публикуются все новые исследования, развенчивающие славу антималярийных средств в борьбе с коронавирусом. Они, оказывается, если и помогают, то, скорей, умереть, а не выжить.
В пятницу медицинский журнал Lancet обнародовал результаты уникального исследования, в котором за базу были взяты истории болезни 96 с лишним тысяч пациентов из 671 больницы на шести континентах. Часть из них выздоровела, часть погибла. Около 15 тысяч принимали гидроксихлорохин, хлорохин или одно из этих лекарств вместе с антибиотиками. В отличие от предыдущих исследований, сделанных на небольшом материале, в этом случае у специалистов имелась куда более полная картина для анализа.
Так вот, один из шести больных, которым давали гидроксихлорохин и хлорохин, умирал, в то время как в контрольной группе смертность была один из одиннадцати. Если к хлорхину добавляли антибиотик, смертность возрастала до одного из пяти. В сочетании с гидроксихлорохин все было еще хуже, умирал каждый четвертый. Во всех случаях лечения с применением антималярийных средств у больных резко возрастала опасность сердечной аритмии.
В общем, Дональд Трамп глубоко прав сейчас, когда принял решение прекратить принимать этот препарат, и глубоко был неправ, когда расхваливал его раньше. При это, конечно, следует учитывать, что он не болен COVID-19, и побочные эффекты для него не так страшны, как для ослабленного болезнью организма.
Как бы то ни было, не нужно ожидать появления чудо-лекарства. Лучше надеяться на собственную осторожность и необходимые санитарно-гигиенические меры.