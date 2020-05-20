Леонид Швец, автор haqqin.az 03:34

Страсти по антималярийному средству, которое президент США принимает в качестве защиты от коронавируса, не утихают. Сам Дональд Трамп заявил, что будет употреблять гидроксихлорохин еще два дня, а потом прекратит. Видимо, неоднозначная репутация лекарства все-таки произвела, наконец, впечатление на него. Но не на бразильское руководство. Как известно, президент Жаир Болсонару большой скептик в отношении коронавируса, сам ходит без маски, регулярно принимает участие в митингах сторонников, которые не соблюдают никаких мер предосторожности, и критикует саму идею карантина. Это не могло не дать своих результатов. Бразилия стремительно вырывается в число стран-лидеров по количеству заболевших COVID-19, которое в ближайшее время достигнет 300 тысяч. Разумеется, речь идет о тех, кто прошел тестирование, а этот процесс налажен не очень. Только в среду, за один день, был официально зафиксирован 19 951 случай.

При этом президент Бразилии уволил популярного министра здравоохранения, который настаивал на карантинных мерах, и сейчас этой сферой руководит армейский генерал Эдуарду Пацуэллу. Болсонару, вслед за Трампом, тоже неоднократно нахваливал эффекты от приема антималярийного средства. Так вот, генерал утвердил новый протокол лечения, в случае обнаружения у пациентов симптомов коронавируса. Им будут давать гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином. А чтобы подстраховаться, больным или их родственникам будут давать на подпись документ, что им известны побочные свойства такого лечения. Если что – сами виноваты, были предупреждены. Между тем публикуются все новые исследования, развенчивающие славу антималярийных средств в борьбе с коронавирусом. Они, оказывается, если и помогают, то, скорей, умереть, а не выжить. В пятницу медицинский журнал Lancet обнародовал результаты уникального исследования, в котором за базу были взяты истории болезни 96 с лишним тысяч пациентов из 671 больницы на шести континентах. Часть из них выздоровела, часть погибла. Около 15 тысяч принимали гидроксихлорохин, хлорохин или одно из этих лекарств вместе с антибиотиками. В отличие от предыдущих исследований, сделанных на небольшом материале, в этом случае у специалистов имелась куда более полная картина для анализа.