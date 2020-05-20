Азербайджанские позиции подверглись обстрелу из пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Заманлы Гедабекского района.
Позиции армии Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Агдамского районa.