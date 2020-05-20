ВОЗ назвала новый эпицентр коронавируса

Южная Америка стала новым эпицентром заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы наблюдаем множество южноамериканских стран с растущим количество случаев заражения», — сказал он, отметив, что наиболее пострадавшей среди них пока является Бразилия.

Он сообщил, что там зарегистрировали более 290 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом и примерно 19 тыс. смертей. Большинство зараженных выявлено в регионе Сан-Паоло, но заболевшие также есть и в штатах Рио-де-Жанейро, Пернамбуку, Амазонас. В последнем, по словам Райана, достаточно высокий показатель пораженности (отношение количества заболевших на данный момент к численности населения) — 490 человек на 100 тыс. населения.

Райан отметил, что ВОЗ оказывает поддержку Бразилии и ее штатам, наиболее пострадавшим от COVID-19.