В США задумались об испытательном ядерном взрыве

В администрации США 15 мая обсуждали возможное проведении первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

Речь шла об испытательном взрыве в связи с информацией о том, что Россия и Китай якобы проводят ядерные испытания малой мощности. По мнению сторонников испытания, испытания в США поспособствуют переговорам о заключении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и помогут привлечь к ним Китай.

Другой источник сообщил, что в итоге преобладало мнение, что в ответ на угрозы со стороны России и Китая следует прибегнуть к другим мерам и воздержаться от возобновления испытаний.

Издание считает, что испытание в случае его проведения «будет иметь далеко идущие последствия для отношений с другими ядерными державами и отменит десятилетний мораторий на такие действия».

Договор СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. РФ неоднократно предлагала различные варианты продления договора, США выступают за подключение к договоренностям Китая.