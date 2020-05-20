Военные развертывают полевые госпитали в Дагестане

Российские военные развернули полевой госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Буйнакске, Дагестан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

Госпиталь рассчитан на 100 коек, в нем оборудованы приемное, госпитальное и реанимационное отделения и диагностическая лаборатория, указано в сообщении. Отмечается, что госпиталь укомплектован аппаратами искусственной вентиляции легких и другими необходимыми аппаратами.

В настоящее время медики госпиталя готовы принимать пациентов, говорится в сообщении.

По последней информации, в России зафиксировано 326 448 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 3249 — с летальным исходом. Вылечились 99 825 человек.