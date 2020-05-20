Телеканал отмечает, что в Азербайджане еще действует режим карантина, но люди не хотят сидеть дома.

Столица Азербайджана Баку заняла третье место в мировом антирейтинге городов по уровню самоизоляции населения, сообщает казахстанский телеканал КТК со ссылкой на исследования «Яндекса». Сервисы Яндекса отслеживают передвижения жителей 42 мегаполисов разных стран во время пандемии коронавируса.

На втором месте – израильский Тель-Авив. Там тоже перестали соблюдать режим самоизоляции. На улицах города высокая активность – 73%. Но местные власти разрешили работать практическим всем отраслям и даже официально открыли пляжный сезон.

При этом антирейтинг возглавила столица Казахстана Нур-Султан. Активность на улицах Нур-Султана составила 77%.

Аналитики проследили за жителями Москвы и Нью-Йорка. Там никто будто не боится коронавируса. Хотя в столице России 155 тысяч инфицированных, а в американском мегаполисе число заболевших приблизилось к 200 тысячам.

Пример для остальных – Мехико и Мумбаи. Там на улицах практически пусто. Активность населения – всего 22%.