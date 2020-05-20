В США резко упала добыча нефти

Добыча нефти в США к 20 мая упала примерно на 20% с пикового мартовского уровня, что практически равно тому объему добычи нефти, который обязались сократить РФ и Саудовская Аравия в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на подразделение консалтинговой Wood Mackenzie.

"Genscape, подразделение консалтинговой компании Wood Mackenzie, сообщила, что добыча (нефти в США) к 20 мая упала на 2,3 миллиона баррелей в день, с пикового уровня марта в 13,24 миллиона", — пишет газета.

В среду минэнерго США сообщило, что добыча в стране за неделю по 15 мая сократилась на 100 тысяч баррелей — до 11,5 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году добыча нефти в США составила в среднем 12,23 миллиона баррелей в сутки, в январе 2020 года — 12,75 миллиона баррелей, в феврале — 12,83 миллиона баррелей в день. При этом ранее минэнерго уже понизило свои прогнозы по добыче: в 2020 году — на 70 тысяч баррелей в сутки, до 11,69 миллиона баррелей, в 2021 году — на 130 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей.