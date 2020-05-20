Жириновский предложил испытать вакцину от коронавируса на заключенных

Известный российский политик Владимир Жириновский высказался касательно разработки вакцины от коронавирусной инфекции. Лидер ЛДПР предложил российским разработчикам испытать вакцину на заключенных, пишут российские СМИ.

Жириновский считает, что вакцину нужно испытывать на людях, которые откликнулись добровольно. Он заявил, что заключенные подойдут для этих целей, они с радостью станут добровольцами. Взамен политик предлагает в 2 раза уменьшать срок отбывания наказания откликнувшимся.

Жириновский уверен, что тысячи человек, которые сидят в тюрьмах откликнутся на такое предложение.