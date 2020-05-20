Пашиняна могут оштрафовать за Шушу

На фотографиях, запечатлевших состоявшийся накануне банкет, видно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян и несколько десятков других высокопоставленных чиновников принимают участие в банкете, организованном на открытом воздухе, не придерживаясь социальной дистанции.

Пользователи социальных сетей подвергли критике факт проведения такого многолюдного мероприятия во время распространения коронавируса, напомнив, что сам премьер-министр Армении неоднократно призывал граждан не посещать многолюдные мероприятия и носить маски. Между тем, как отмечали пользователи соцсетей, сами армянские чиновники не следуют этим правилам.

На заседании правительства накануне премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ситуация с коронавирусом очень серьезная и что чиновники должны служить примером для граждан.

В беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян отреагировала на критику, заявив, что во время мероприятия в Карабахе были соблюдены все установленные правила.

«До приема состоялась церемония инаугурации президента Карабаха, до и в ходе которой и премьер-министр с супругой, и члены правительства, и депутаты Национального собрания, приглашенные гости с нашей стороны были в масках, а многие и в перчатках», - отметила она.

Руководитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниэл Иоаннисян на своей странице в Facebook написал, что они обратятся в полицию в Карабахе с требованием оштрафовать участников банкета, в том числе премьер-министра Пашиняна.

По словам Иоаннисяна, высокопоставленные чиновники нарушили решение коменданта, по которому запрещаются мероприятия с участием более 20 человек.

К звучащей со вчерашнего дня критике на своей странице в Facebook обратился также вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян, который также участвовал в церемонии инаугурации и приеме.

Симонян подчеркнул, что фотографии были сделаны в Нагорном Карабахе, где в связи с коронавирусом действует другой правовой режим.

О необходимости служить примером сегодня говорил также министр здравоохранения Арсен Торосян, комментируя наделавшие шума фотографии. По его словам, социальная дистанция должна соблюдаться везде и в любой ситуации.