Иран открывает музеи и святилища

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о намерении открыть музеи в стране, а также ранее закрытые из-за распространения коронавирусной инфекции ключевые для шиитов религиозные места.

"Святилища будут открываться после праздника Ид аль-Фитр , что касается открытия всех мечетей в стране и ограничения на деятельность и работу торговых пассажей, то вопрос будет рассматриваться и дополняться в течение текущей недели, а решение на этот счет будет принято в ходе субботнего заседания 30 мая", - говорится в заявлении Роухани, опубликованном на его сайте.

В середине марта власти Ирана из-за коронавируса решили временно закрыть ряд ключевых религиозных точек, в их числе - мавзолей Имама Резы в Мешхеде, мечеть Шах Абдул-Азим в Тегеране, мавзолей Фатимы Масуме в Куме, а также мечеть Джамкаран в провинции Кум.

Кроме того, как отметил президент, с завтрашнего дня с соблюдением медицинских предписаний планируется начать открытие музеев и исторических достопримечательностей. В то же время ранее министр культурного наследия, туризма и ручных промыслов Али Аскар Мунесан сообщил о подготовке достопримечательностей к приему посетителей в дни религиозного праздника.