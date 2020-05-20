Под санкции США попали еще 33 компании из Китая

Под американские санкции попали 33 компании и правительственные организации Китая. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Министерства торговли США, ограничения введены за преследование уйгуров и работу над оружием массового поражения.

Ограничения введены в отношении Института судебной экспертизы Министерства общественной безопасности КНР, а также восьми китайских юридических лиц. Вашингтон считает, что все они «являются соучастниками нарушений прав человека, репрессий, массовых незаконных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, этническими казахами и другими членами мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».

По тем же обвинениям в прошлом году в санкционный список США были включены 28 китайских компаний.