В мечетях Азербайджана не будет праздничного намаза
По календарю месяца Рамазан завтра в Азербайджане праздничный день. Об этом журналистам заявил заместитель председателя УМК Фуад Нуруллаев.
По его словам, из-за распространения коронавируса в Азербайджане запрещены массовые собрания.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы вирус не распространялся, люди не заражались. Скопление людей в мечетях также может представлять опасность. Чтобы этого избежать, руководство Управления мусульман Кавказа и Совет газиев приняли решение, чтобы в мечетях пятничные, коллективные и праздничные молитвы временно не совершались. Карантинный режим продолжается. Поэтому люди могут совершить праздничную молитву индивидуально в своих домах», - сказал он.