Минобороны Армении о продвижении азербайджанского спецназа Минобороны Азербайджана опровергает
Министерство обороны Армении распространило информацию о «попытке диверсии» на линии фронта со стороны Азербайджана.
Согласно информации армянской стороны, 22 мая, передовые подразделения армянской армии своевременно обнаружили и пресекли передвижение азербайджанских спецназовцев.
За прояснением ситуации haqqin.az обратился в пресс-службе Минобороны Азербайджана. В оборонном ведомстве опровергли эту информацию, назвав ее очередной дезинформацией армянской стороны.