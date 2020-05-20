Семья Хашкаджи простила его убийц

По делу о смерти Джамаля Хашкаджи пять человек были приговорены к смертной казни, еще трое получили крупные тюремные сроки. Теперь открыт путь к их помилованию.

Салах Хашкаджи, сын саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого два года назад, опубликовал в Twitter обращение его семьи. Она, как оказалось, прощает убийц.

Сообщение семьи было сделано в особое время: в священный месяц Рамадан, после Ночи аль-Кадр, которая в этом году была с 18 на 19 мая. В Саудовской Аравии неделя после этой ночи считается временем, когда родственники могут отказываться от кровной мести и просить о снисхождении к своим обидчикам.

«Мы, семья мученика Джамаля Хашкаджи, объявляем, что помиловали тех, кто убил моего отца», - написал Салах Хашкаджи в своем Twitter.

Джамаль Хашкаджи погиб 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он вошел туда по личному делу и уже не вышел. Власти Саудовской Аравии долго отрицали, что Хашкаджи вообще появлялся в консульстве. Журналист был схвачен там, подвергнут пыткам, погиб, потом был расчленен и вывезен из здания. По его делу саудовские власти арестовали 18 человек. В декабре 2019 года пятерым из них вынесен приговор.