В Египте уничтожили десятки боевиков

Силы безопасности Египта уничтожили 21 боевика на Синайском полуострове, планировавших совершить теракт во время праздника разговения Ид аль-Фитр после завершения месяца мусульманского поста Рамадана, сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на МВД Египта.

"Сотрудники сил национальной безопасности получили информацию, что группа террористов стала использовать одну из ферм на севере Синайского полуострова для тренировок и планирования враждебных акций. Они намеревались совершить теракты во время Ид аль-Фитр", - привел телеканал сообщение силовиков.

По информации МВД, во время операции по нейтрализации террористов завязалась перестрелка, во время которой на ферме были убиты 14 человек, еще семеро были уничтожены в доме неподалеку. На месте обнаружили 13 автоматов, три взрывных устройства, пояс смертника и рации, еще один схрон оружия был найден в доме.