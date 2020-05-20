Коронавирусный скандал между Грузией и Арменией

Грузинская сторона не скрывает количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, заявила глава лечебной части инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая, комментируя заявление главы Минздрава Армении, передает Sputnik-Грузия.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян ранее заявил, что противоэпидемиологическая система и здравоохранение в Грузии отличаются от армянской, причем не с лучшей стороны. Также министр заметил, что Армения прозрачно представляет свою статистику.

«Все наши данные верные, мы не скрываем ни одного случая. Число заболевших пациентов на сегодняшний день – 728 и если кто-то в этом сомневаетя - я не знаю. Мое мнение не имеет значения, истина одна - у нас 728 подтвержденных пациентов, скрывать факты не имеет смысла, как и говорить на эту тему», - сказала Эзугбая.

По последним данным, в Армении зафиксировано 6 302 случая заражения коронавирусом. Эксперты не раз выражали мнение, что такая плачевная ситуация связана с тем, что власти запоздали с мерами по сдержанию распространения инфекции, отмечает грузинское агентство.