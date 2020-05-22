В московском зоопарке умер «аллигатор Гитлера»

В московском зоопарке умер миссисипский аллигатор Сатурн, который ранее якобы принадлежал лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Об этом сообщается на странице зоосада в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет — крайне почтенный возраст. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида — 30-50 лет», — говорится в сообщении.

Сатурн родился в США, откуда почти сразу же был перевезен в Берлинский зоопарк. Оттуда он сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года, и где провел следующие три года — неизвестно. В 1946 году его обнаружили британские солдаты и передали СССР. После этого аллигатора перевезли в Москву.

Почти сразу после прибытия животного в московский зоопарк появился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке.