Предполагается, что в настоящее время шесть человек удерживаются захватчиком в банке в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается также, что правоохранители расширили зону оцепления вокруг здания банка.

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Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Полиция в настоящее время проверяет данную информацию, на месте находятся сотрудники правоохранительных органов, передает РИА «Новости».