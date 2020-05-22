В Азербайджане выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, 107 человек вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Оперативный штаб также сообщает о смерти трех пациентов: 1948, 1952, 1982 г.р.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 3982 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2506 человек вылечились, 49 скончались, 1427 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 44 из них тяжелое, 57 – средней тяжести, у остальных стабильное.