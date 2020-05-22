Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 15:59

Хаотичная и непоследовательная политика Дональда Трампа неоднократно его самого ставила в трудное положение. Так произошло и сейчас из- за резкого осложнения в отношениях Пекина и Гонконга, который Китай считает своей, хотя и автономной территорией. Всекитайское собрание народных представителей, которое в пятницу возобновило работу после перерыва в связи с эпидемией коронавируса, обсуждает проект закона, предусматривающий ответственность за "мятеж, сепаратизм и измену" на острове. Если этот закон будет принят, то по сути это будет означать конец автономии Гонконга, ведь пекинские власти получат право наводить там порядок по своему усмотрению и, в частности, жестко пресекать все демонстрации протеста, вроде тех, что в прошлом году продолжались там семь месяцев.

Поводом для этого бунта, в котором участвовали миллионы людей стал законопроект об экстрадиции, разрешавший выдачу на материк лиц, подозреваемых в нарушении китайских законов. Протест был настолько сильным, что Пекину пришлось этот законопроект отозвать. Формально у китайских властей есть право пресекать такие акции в Гонконге, однако до поры до времени они к нему не прибегали, боясь нарушить и без того хрупкое равновесие принципа «одна страна-две системы». Но сейчас, похоже, Пекин закусил удила и одной из причин этого стал поток обвинений в распространении коронавируса со стороны Вашингтона и возможные крайне неприятные экономические последствия для Пекина в случае разрыва экономических отношений с США. Поленьев в огонь недовольства Китая подкинуло и решение администрации Трампа продать Тайваню, независимость которого не признает Пекин, 18 торпед на сумму 180 миллионов долларов.

Со стороны кажется, что антикитайская риторики Белого дома нарастает с каждым днем. Своего соперника на выборах Джо Байдена Трамп обвиняет в мягкотелости по отношению к Пекину. На самом деле беспомощность проявляет сам Трамп. Даже когда на днях он говорил о том, что США могут «взорвать» экономические отношения с Китаем, на его лице читалась исключительно неуверенность. Сейчас, когда он отъезжал на завод Форда в Мичигане, журналисты спросили президента, что он предпримет, если Пекин начнет жестко подавлять оппозицию в Гонконге, Трамп ответил: «Что это такое?» Но тут же подправил себя: «Если это случится, мы ответим очень жестко». На самом деле никаких жестких ответов не будет, если не считать резкие заявления госдепа. У Трампа уже давно сложилась репутация не воина, а торговца. А когда его торговые дела проваливаются, он оказывается в недоумении.