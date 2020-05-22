Не воин, а торговец наша корреспонденция
Хаотичная и непоследовательная политика Дональда Трампа неоднократно его самого ставила в трудное положение. Так произошло и сейчас из- за резкого осложнения в отношениях Пекина и Гонконга, который Китай считает своей, хотя и автономной территорией. Всекитайское собрание народных представителей, которое в пятницу возобновило работу после перерыва в связи с эпидемией коронавируса, обсуждает проект закона, предусматривающий ответственность за "мятеж, сепаратизм и измену" на острове. Если этот закон будет принят, то по сути это будет означать конец автономии Гонконга, ведь пекинские власти получат право наводить там порядок по своему усмотрению и, в частности, жестко пресекать все демонстрации протеста, вроде тех, что в прошлом году продолжались там семь месяцев.
Поводом для этого бунта, в котором участвовали миллионы людей стал законопроект об экстрадиции, разрешавший выдачу на материк лиц, подозреваемых в нарушении китайских законов. Протест был настолько сильным, что Пекину пришлось этот законопроект отозвать.
Формально у китайских властей есть право пресекать такие акции в Гонконге, однако до поры до времени они к нему не прибегали, боясь нарушить и без того хрупкое равновесие принципа «одна страна-две системы».
Но сейчас, похоже, Пекин закусил удила и одной из причин этого стал поток обвинений в распространении коронавируса со стороны Вашингтона и возможные крайне неприятные экономические последствия для Пекина в случае разрыва экономических отношений с США. Поленьев в огонь недовольства Китая подкинуло и решение администрации Трампа продать Тайваню, независимость которого не признает Пекин, 18 торпед на сумму 180 миллионов долларов.
Со стороны кажется, что антикитайская риторики Белого дома нарастает с каждым днем. Своего соперника на выборах Джо Байдена Трамп обвиняет в мягкотелости по отношению к Пекину. На самом деле беспомощность проявляет сам Трамп. Даже когда на днях он говорил о том, что США могут «взорвать» экономические отношения с Китаем, на его лице читалась исключительно неуверенность.
Сейчас, когда он отъезжал на завод Форда в Мичигане, журналисты спросили президента, что он предпримет, если Пекин начнет жестко подавлять оппозицию в Гонконге, Трамп ответил: «Что это такое?» Но тут же подправил себя: «Если это случится, мы ответим очень жестко».
На самом деле никаких жестких ответов не будет, если не считать резкие заявления госдепа. У Трампа уже давно сложилась репутация не воина, а торговца. А когда его торговые дела проваливаются, он оказывается в недоумении.
В течение всего президентства Трампа его политика в отношении Китая была полем битвы между его экономическими советниками, которые полагали, что выгоды от торговли с Поднебесной превыше всего, и экспертами в сфере национальной безопасности, уверенными, что Китай является самым опасным стратегическим соперником, которого следует сдерживать. В результате Трамп, оказавшийся под перекрестным огнем помощников, так и не обрел собственного мнения.
Cейчас положение президента осложняется тем, что против его двойственной политики в отношении Пекина начали открыто выступать однопартийцы из числа сенаторов-республиканцев. «Коммунистический режим в Пекине намерен уничтожить автономию Гонконга и лишить всяких прав его граждан, - говорит сенатор Патрик Туми, республиканец из Пенсильвании. – Растущее вмешательство Пекина может иметь негативное следствие для других наций, борющихся за свободу в тени Китая». Сенат настроен принят законопроект, накладывающий строгие санкции на Пекин за давление на Гонконг. Трамп пока об этом молчит.
Положительным моментом является то, что при нынешнем президенте США никакого открытого военного конфликта между Америкой и Китаем не будет. Но отношения между двумя главными экономиками уже скатились до состояния свободного падения, и, как полагают многие американские эксперты, речь идет о новой «холодной войне», которая может продолжаться долго.
Что же касается китайской политики Трампа, то вместо очевидного плюса, на который он рассчитывал, она становится для него сильным минусом, что лишь снизит его шансы на переизбрание в ноябре.