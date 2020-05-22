Baktelecom раздал нуждающимся подарки на праздник Рамазан фото
ООО «Бакинская телефонная связь» (Baktelecom) Министерства транспорта, связи и высоких технологий раздало праздничные подарки малообеспеченным семьям накануне праздника Рамазан.
В рамках акции сотрудники организации также посетили семьи шехидов-связистов.
К благотворительной инициативе также присоединились все центры обслуживания связи, отделы и организации, входящие в структуру Baktelecom.
В ходе раздачи подарков были заслушаны предложения и обращения граждан по услугам связи.