Baktelecom раздал нуждающимся подарки на праздник Рамазан фото

ООО «Бакинская телефонная связь» (Baktelecom) Министерства транспорта, связи и высоких технологий раздало праздничные подарки малообеспеченным семьям накануне праздника Рамазан.

В рамках акции сотрудники организации также посетили семьи шехидов-связистов.

К благотворительной инициативе также присоединились все центры обслуживания связи, отделы и организации, входящие в структуру Baktelecom.

В ходе раздачи подарков были заслушаны предложения и обращения граждан по услугам связи.

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