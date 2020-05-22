В Турции разбился автомобиль с гражданами Азербайджана Есть жертвы
В районе Оф турецкого города Трабзон произошло тяжелое ДТП. По информации турецких источников инцидент произошел на автомобильной дороге Оф-Чайкара.
Управляемый гражданином Азербайджана Фаризом Фаризовым автомобиль потерял управление и, врезавшись в столб линии электропередач, загорелся.
В результате инцидента заживо сгорели находившиеся в автомобиле азербайджанцы, работавшие на чайной плантации, водитель получил ожоги и был доставлен в государственную больницу.
Личности погибших устанавливаются. По факту ведется разбирательство.