Испания откроет свои двери для иностранных туристов в июле. Об этом заявил премьер страны Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде.

Он уточнил, с этого месяца возобновится въезд туристов в Испанию на условиях безопасности. «Мы будем гарантировать, чтобы туристы не подвергались никакому риску, и чтобы они также не привозили риск в нашу страну», — уточнил Санчес, его цитирует РИА «Новости».

Ранее Санчес заявлял, что страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня.

По последним данным, в Испании свыше 281 тыс. зараженных коронавирусом, умерли более 28 тыс.