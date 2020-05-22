Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня

Игры Чемпионата Испании по футболу возобновятся 8 июня, сообщил премьер страны Педро Санчес.

"Испания сделала то, что должна, и сейчас для всех открываются новые горизонты. Настал момент восстановить многие повседневные занятия… По рекомендации высшего совета по спорту, правительство дало зеленый свет на возобновление Лиги, это будет неделя 8 июня", - заявил на пресс-конференции Педро Санчес.

Он пояснил, что в это время "на большой части страны начнется третья фаза деэскалации". При этом Санчес заверил, что игры будут проходить в "условиях, которые будут гарантировать максимальные условия санитарной безопасности".