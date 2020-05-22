Медики напомнили о девяти симптомах, которые могут быть смертельно опасны

Высокая температура без причины на протяжении недели и больше — тоже повод обратиться к врачу. Иногда она указываtт на скрытые инфекции, либо злокачественное образование — лимфому.

Во-первых, пишет changeua.com, нельзя игнорировать необъяснимое похудение — более 5% вашего веса в течение месяца и 10% в течение 6-12 месяцев. Потеря веса может быть признаком нарушений в работе щитовидной железы, болезней печени или рака.

Другой тревожный симптом — одышка, если она не из-за насморка или физических упражнений. Причинами могут быть хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит, астма, пневмония, тромб в легких и проблемы с сердцем.

Изменения в психике — спутанность мышления, галлюцинации, дезориентация, приступы агрессии — также требуют обследования. В этом случае не исключены инфекции, ушибы головы, инсульт и низкий уровень сахара в крови.

Резкая головная боль, особенно у людей старше 50 лет, может быть связана с инсультом, воспалением кровеносных сосудов, менингитом и опухолью мозга.

Следует проконсультироваться у врача при краткосрочной потере зрения, способности говорить или контролировать движения, онемении лица и тела, приступах головокружения. Такие симптомы иногда служат признаками инсульта или ишемических атак.

Вспышки света в глазах могут свидетельствовать о начале отслоения сетчатки.

Ощущение сытости после того, как вы очень мало съели, тошнота и рвота больше недели — возможные сигналами рака поджелудочной железы, желудка или яичников.

Наконец, при инфекции, подагре и артрите могут опухать суставы.