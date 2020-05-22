Экс-премьер Грант Багратян: «Ситуация с коронавирусом в Армении ужасная»

Ситуация с коронавирусом в Армении ужасная. Об этом написал на своей странице в Facebook бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

«Сегодня были обнародованы цифры по коронавирусу на 23 мая. Ситуация ужасная. 374 случая за один день. В Грузии – 2 случая. Общее число зараженных в Армении - 6302, Грузии - 725, Азербайджане – 3855. На 100000 человек на душу населения приходится: 217 - в Армении, 19 - в Грузии, 38 - в Азербайджане, 183 - в Турции и 165 - в Иране.

Вот какова оценка деятельности НП и коменданта ТА. Безделье госчиновников делает коронавирус источником нового геноцида. В РА вылечились 46,6% больных, Грузии – 70,2%, Азербайджане – 62,2%, Турции – 75,1%, ИРИ – 77,7%. А это уже оценка деятельности АТ-а из МЗ. В сравнении с Западом, Ираном и Турцией число смертности в Армении несколько ниже. Это характерно для всех постсоветских территорий. Говорят, что причина – вакцинации. Как и ограниченное количество домов престарелых. Тем не менее в последнее время это число в Армении также быстро растет. На сегодняшний день у нас 77 случаев смерти, а у Грузии и Азербайджана вместе - только 58», - написал он.