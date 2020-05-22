Фонд Гейдара Алиева поддержал малоимущие семьи в регионах

Азербайджанский народ, опираясь на многовековые религиозные, исторические, культурные традиции, широко отмечает светлый праздник Рамазан.

Волонтеры общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева поддержали малоимущих жителей Исмаиллы, Лянкярана, Гянджи и других регионов нашей страны и поздравили их с праздником.

Люди ответили на эту заботу государства своей любовью и в знак благодарности послали свои изделия сделанные своими руками и подарки, а также письма благодарности главе государства и первому вице-президенту страны.

Праздник - это единство и пример увидеть взаимную любовь, уважение государства и граждан в праздничные дни. Благодаря этой доброжелательной инициативе Фонда каждый увидел внимание государства к своим гражданам в этот благословенный день, который укрепляет нашу веру и единство.