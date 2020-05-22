"Худшее бедствие века": Испания готовится к трауру

Власти Испании отметили, что с 26 мая в стране начнется десятидневный траур по жертвам эпидемии коронавируса.

"Мы остановили худшее бедствие века. Задача восстановления нашей страны еще впереди. Правительство примет официальное заявление о трауре, начиная со вторника. Траур будет продолжаться десять дней. Флаги будут приспущены на всех государственных учреждениях и на кораблях ВМФ. Мы хотим продемонстрировать этим трауром наше признание жертвам", – приводит РИА Новости слова премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Сейчас Испания занимает четвертое место в мире по числу умерших: с начала эпидемии скончались 28,6 тысячи человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.