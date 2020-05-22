В Азербайджане продолжают мониторинги оплачиваемых общественных работ

В ходе проведенных мониторингов было выявлено, что на общественных рабочих местах в прошлом году не оказалось более 5 тысяч, в этом году – свыше 1100 общественных работников. В связи с подозрениями на слабую посещаемость выявленные данные были направлены в соответствующие структуры.

Центр работы DOST продолжает мониторинги по оценке ситуации, связанной с приемом на общественные работы безработных лиц и соискателей, с выдачей зарплат и организацией общественных работ на местах, сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Списки с именами общественных работников по городам и районам размещены на странице Центра DOST в интернете, которая постоянно обновляется.

Отметим, что на основании списков безработных лиц, представленных районными исполнительными властями, они привлекаются к общественным работам (благоустройство, озеленение, уборка, уход за общественными местами, дезинфекционные работы и пр.), между ними и Центром работы DOST заключается трудовой договор. Для каждого работника заказывается зарплатная карта, которую он может лично забрать в банке, предъявив удостоверение личности.

По Соглашению, заключенному между исполнительными властями, подчиненными им структурами (управление и объединения коммунального хозяйства) и Центром работы DOST, исполнительные структуры несут ответственность за дисциплину и ежедневную деятельность работников. В конце каждого месяца на основании представленной ими ведомости посещаемости зарплата общественных работников переводится на их карточки.

В 2019 году Центр работы DOST создал 38 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, из которых 25% - в Баку, остальные - в регионах.

В результате проведенного мониторинга, контроля и других мер помимо 38 тысяч общественных рабочих мест дополнительно была обеспечена занятость 9 тысяч лиц, наряду с этим сэкономлено 25,7 млн манатов бюджетных средств. В этом году с целью поддержки занятости в связи с пандемией по поручению президента Ильхама Алиева проводится работа по доведению количества этих мест до 90 тысяч, и уже создано более 61 тысячи таких рабочих мест.