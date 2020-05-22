Заур Расулзаде, отдел политики 19:02

«Газовые» атаки Армении на Россию усиливаются день ото дня. Если раньше все переговоры на эту тему носили кулуарно-междоусобный характер – Ереван просил, а Москва всячески уклонялась от прямого ответа, но давала понять, что цены на свои газовые поставки менять не собирается, то теперь проблему вынесли на публично-международный уровень. И сделал это армянский премьер Никол Пашинян, потребовав на онлайн-встрече членов Высшего Евразийского экономического совета создать в рамках организации общий рынок газа и единые тарифы. Главу Армении понять можно – одну зиму как-то пережили, но с новыми ценами на голубое топливо из России в будущем году это сделать будет очень нелегко. Однако у президента РФ Путина свои проблемы и свои планы и снижать установленные тарифы на энергоресурсы он не собирается.

Москва объяснила Еревану, а заодно и Минску, что «единый тариф предполагает более глубокую форму интеграции, чего пока объединение не достигло». А то получится, что любой стране, чтобы покупать у России газ по внутренним, нужно всего лишь вступить в ЕАЭС. И вообще о каком едином рынке может идти речь, если газ из членов ЕАЭС есть только у России и Казахстана и продавать его по бросовым ценам, тем более в условиях коронавирусной катастрофы с экономикой, по меньшей мере глупо. Не исключено, однако, что, загоняя Армению в газовые тиски, Россия принуждает ее вновь развернуться к ней лицом, а к Западу – спиной. Но армянский премьер-министр, хотя и ждет обычных для своей страны российских преференций, упорно намеревается изменить внешний вектор и избавиться от политического влияния Москвы. Вся политика Пашиняна, как и в оппозиции, так и после прихода к власти была построена на сближении с Европой и освобождении от российского влияния. Мнение армянских экспертов по этому поводу разделилось: одна их часть считает, что страна всё еще жизненно зависима от РФ и сегодня брать курс на Европу по меньшей мере неосмотрительно. А другие аналитики заявляют, что сближение с Европой – выбор армянского народа и этому никто не может помешать. А в РФ и политики, и политологи уже открыто возмущаются, мол, защищали, кормили-поили, а теперь армянские власти решили, что Запад лучше. Но ничего хорошего для Армении в этом не будет, выход из-под политического влияния России для нее будет губительным. И, как считает политолог Евгений Михайлов, «Армения никому в мире не нужна, за исключением России». То есть России она все же зачем-то надобна? А может, все же обида – что зря кормили? У политолога из Грузии Ники Читадзе, так сказать, со стороны, свое предположение. Он полагает, что теоретически возможно, чтобы Армения изменила вектор внешней политики, но избавиться от влияния России по многим причинам ей будет трудно.

«В этой обстановке для РФ главным рычагом являются газ и Нагорный Карабах. Соответственно, чтобы внешний вектор Армении отклонился к Западу, в случае возобновления боевых действий со стороны Азербайджана, Россия на это закроет глаза и, более того, формально поддержит Азербайджан. Эти риски усиливает и то, что в Нагорном Карабахе наблюдается концентрация азербайджанских военных сил, хотя как Россия, так и Армения являются членами Организации Договора о коллективной безопасности, согласно которому Москва несет на себе обязательство в случае нападения на Армению оказывать ей военную помощь. Но если начнутся военные действия, это произойдет на территории Нагорного Карабаха, который Россия признает частью Азербайджана. Соответственно, она снимет с себя юридическую ответственность и скажет, что боевые действия ведутся не на территории Армении». Таким Читадзе видит один из возможных вариантов обуздания Россией Армении. Помимо этого, грузинский политолог называет и другие причины, из-за которых премьеру Армении нелегко будет всерьез менять внешнюю политику своей страны. Это, например, и российская военная база, которая находится в Армении, и российские пограничники, которые контролируют армяно-турецкую государственную границу, а также то, что на армянской территории РФ имеет стратегические объекты, а «Газпром» является главным поставщиком природного газа в страну. «Москва располагает важнейшими как экономическими, так и геополитическими и политическими рычагами. Поэтому я сомневаюсь, что в ближайшем будущем Армения радикально изменит свой внешний курс», - заявил Ника Читадзе. А вот аналитик Ираклий Кикиани, тоже грузинский, считает, что изменение внешней политики Еревана зависит не только от взаимоотношений между Россией и Арменией, но и в большей степени – от Запада. «Армения пытается сблизиться с цивилизованным миром. Исходя из того, что это выбор подавляющего большинства населения, в конечном счете он обязательно даст результат. При этом, разумеется, нужна еще более высокая активность Запада, для которого Армения не представляет интереса», - утверждает Кикиани.