Эрдоган и Трамп обсудили Сирию, Ливию и коронавирус

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как сообщает Администрация президента Турции, в ходе переговоров затрагивались двусторонние вопросы, а также региональные события, в частности Сирия и Ливия.

Лидеры договорились о продолжении политического и военного сотрудничества для установления мира и стабильности в регионе.

Стороны также выразили солидарность в вопросе борьбы с коронавирусом нового типа.