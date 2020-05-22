Ватикан открывает свои музеи

Музеи Ватикана возобновят работу 1 июня после перерыва на фоне коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что перед посещением музеев у посетителей проверят температуру и обяжут надеть маски на лицо.

Купить билет можно будет только онлайн, поэтому дополнительная плата в 4 евро за бронирование будет временно прекращена. При этом бесплатное посещение музеев в последнее воскресенье месяца будет на некоторое время отменено.

Кроме того, Ватикан предлагает тур по садам и поездку в папскую резиденцию Кастель-Гандольфо, которая находится около Рима.

Всего в Ватикане было зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом.