Большинство обращений граждан были связаны с вопросами газификации жилых пунктов. В ходе приема граждан у главы «Азеригаз» Руслана Алиева произошел интересный диалог с владельцами парников, действующих на территории Шамкирского района.

«С началом сезона мы сделали все для того, чтобы пойти на уступки по отсрочке выплаты долгов. Мы поставили себя под риски, сдержали свое слово и помогли предпринимателям. Мы помогли вам исходя из собственных сил, исходя из принципов гуманизма. Но вы должны понимать, что перечисления за газ другой организации (подразумевается SOCAR – ред. Haqqin.az) мы производим сразу же, как получаем его. То есть эта организация не может ждать нас, мол мы помогли предпринимателям и не получили денег. Эта не интересующая их сторона вопроса.

Да, в Шамкирской зоне давно занимаются парниками, но несмотря на это, в Сальянской зоне сегодня больше парников, чем у вас. Однако в течение сезона они не испытывали трудностей с оплатой задолженностей за газ. Теперь, с началом нового сезона, нам будет сложно поставлять вам газ. Накопление долгов на долги может увеличить наши риски. Вряд ли у нас будут возможности пойти на такой шаг. Когда вы не оплачиваете долги, мы не можем выдать зарплату сотрудникам. Мы также можем столкнуться с проблемами при исполнении плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. Поэтому сейчас сложилась сложная ситуация с парниками», - сказал он.

Затем Руслан Алиев поручил руководству Шамкирского регионального газового эксплуатационного управления вовремя решить вопросы, озвученные в ходе приема граждан. В частности, было поручено оперативно и с пониманием реагировать на обращения граждан в период режима особого карантина.