Новиков пожалел, что не продал рестораны до пандемии

По его словам, он оказался в столь сложном положении впервые за почти 30 лет предпринимательской деятельности.

Владелец одной из крупнейших в России ресторанных сетей Аркадий Новиков заявил, что из-за коронавируса страна переживает не кризис, а «чрезвычайную ситуацию».

Новиков признал, что продал бы все свои рестораны, если бы заранее знал о надвигающейся катастрофе.

«Это не кризис, это чрезвычайная ситуация. Если бы это был кризис, я бы даже не думал об этом», — сказал он в рамках проекта Ельцин-центра «Самоспасание».

Более всего ресторатор обеспокоен не тем, что его заведения закрыты уже два месяца, а тем, в каких условиях предстоит работать после снятия карантина.

«По тем требованиям, которые прописал Роспотребнадзор, проще даже не открываться», — говорит Новиков.

При заполняемости ресторана в 25%, по его мнению, будет невозможно сохранить полноценное меню и персонал, а также договориться с арендодателями.

Новиков отметил, что не ждет помощи от государства, а единственно возможный сейчас вариант «выживания» в виде доставки вообще не воспринимает всерьез.

«Доставка — это полная фигня. Я ресторатор, я хочу кормить людей в ресторане, а не доставкой. Да, мы пытаемся что-то делать, иначе организовать работу, но это не то, чего бы я хотел», — заключил он.