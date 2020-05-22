Украинского депутата нашли мертвым с огнестрельным ранением

Народный депутат Украины Валерий Давиденко найден мертвым в собственном офисе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Илья Кива.

«Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении. Тело депутата обнаружила уборщица, рядом с ним лежал пистолет.

По словам Кивы, обстоятельства смерти депутата выясняются.

Давиденко был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, а также членом групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.