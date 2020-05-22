Назван период заразности носителей коронавируса

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сингапурских ученых.

По их оценкам, анализы пациентов, идущих на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако он в этот период уже не опасен. Ученые объяснили, что тесты не способны установить жизнеспособность коронавируса и возможность его передачи другим — они обнаруживают лишь часть генома.

При этом подчеркивается, что в теории об 11 днях существуют исключения — к примеру, больные онкологией, проходящие химиотерапию.

В настоящее время пациент после лечения от болезни, вызванной коронавирусом, может быть выписан из больницы лишь по результатам двух отрицательных тестов.