Путин разрешил голосование по почте и интернету

Президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Документ предусматривает продление эксперимента по голосованию в дистанционном формате, в том числе по интернету или по почте.

Таким образом, в Единый день голосования 13 сентября россияне смогут голосовать на цифровых избирательных участках. Для этого нужно будет подать заявку через портал госуслуг или МФЦ.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Перечень цифровых участков утвердит ЦИК на основании предложений местных избиркомов.

Дистанционное голосование будет возможно при проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, референдумов. Под эти параметры попадает и голосование за поправки в Конституцию, хотя его точная дата пока не называется.