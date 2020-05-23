Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследователей из Сингапурского университета технологии и дизайна.

По их мнению, мир сможет избавиться от заболевания к декабрю этого года. При этом в США болезнь победят к концу сентября.

Эксперты использовали математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим (SIR-модель).

Специалисты предупреждают, что их прогнозы могут быть неточными, поэтому не следует принимать поспешных решений о смягчении карантинных мер по всему миру.

«Чрезмерный оптимизм, основанный на каких-либо прогнозах, опасен тем, что может ослабить нашу дисциплину и самоконтроль, что приведет к резкому росту числа зараженных», — заявили исследователи.