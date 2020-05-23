Вся семья футболиста Погребняка заразилась коронавирусом

Супруга экс-футболиста петербургского «Зенита» Павла Погребняка рассказала, что она сама и трое детей заразились коронавирусом. Ранее опасный вирус нашли только у главы семейства.

В своем Instagram Мария Погребняк рассказала, что журналисты узнали о заражении в их семье раньше, чем они сами.

Чтобы избежать домыслов, Погребняк решила рассказать все по порядку и признала, что очень напугана сложившейся ситуацией.

По ее словам, муж поехал в Екатеринбург на сборы безо всяких симптомов, а по прилету сдал анализы, которые выявили у него коронавирус.