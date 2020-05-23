Доктор Мирер в интервью haqqin.az: «Разные симптомы - у одного кашель и понос, но он выздоравливает, у другого кашель и он умирает»

Работавший в Нью-Йорке - самом пекле пандемии педиатр-невропатолог, заведующий отделением одной из спецбольниц города Майкл Мирер поделился с haqqin . az , что, по его мнению, можно ждать от коронавируса в условиях смягчения карантина и какие малоизвестные опасности COVİD-19 ему приходилось наблюдать.

Ну а что касается эффективности карантина, то это сегодня наглядно демонстрирует ситуация в Швеции и Белоруссии, не вводивших ограничительных мер. Эти страны сейчас весьма быстрыми темпами догоняют по заболеванию тех, где эпидемия была основательной.

Замечательно, конечно, что можно спокойно проводить время в открытых недавно парках и бульварах, но безмятежные лица прогуливающихся далеко не в одиночестве людей без масок, большинство из которых добирались сюда в переполненных автобусах, где о какой бы то ни было дистанции и речи быть не может, поневоле наводят на мысль об угрозе обнуления всего, что было достигнуто в период строгого карантина.

В Азербайджане, благодаря принятым правительством своевременным мерам, коронавирусу дали мощный отпор, но после частичного снятия карантина тоже не все идет гладко - число инфицированных за сутки основательно выросло. К тому же страна на севере граничит с российским Дагестаном, ныне «красной» зоной коронавируса, а на юге, в приграничной иранской провинции Хузестан, вирус вообще не собирается сдавать свои позиции.

Как и прогнозировали специалисты, галопирующий выход стран мира из карантина COVİD-19 привел к неоднозначным результатам. Ведущие эксперты США, Великобритании, Германии и других государств предостерегали политиков от поспешного открытия экономики и границ, но на предложенный ими принцип «снимайте карантин, когда две недели стабильно идет снижение числа инфицированных», похоже, особого внимания нигде не обратили. Даже Россия при неуклонно стремящейся вверх диаграмме заражений снимает карантин. А вот власти КНР, под аплодисменты демонтировавшие недавно центр борьбы с ковидом в Ухане, начали беспрецедентное по массиву тестирование - 11 млн человек - из-за новой вспышки COVID, начавшейся спустя месяц после открытия Уханя.

- Повсюду в мире стали снимать большую часть карантинных ограничений. Какие противоэпидемиологические меры, по-вашему, следует отменять в последнюю очередь?

- На самом деле никто не знает, как следует снимать карантин в связи с COVİD-19. Так же, как никто не берется прогнозировать, что будет дальше. Есть только некоторые проекции, основанные на тех знаниях о ковиде, которые уже известны. Очевидно, что, если снимать карантин слишком быстро, возможна вторая волна инфекции, и тогда точно не хватит ни ресурсов, ни денег, чтобы вернуть контроль над ситуацией. Есть и предположительные индексы, примерно просчитывающие возможность отмены ограничений и при этом снижения рисков, но в действительности никто не знает, что будет, когда карантин будет полностью снят.

- И что делать, ведь в условиях карантина гибнет экономика, а без него – люди? Можно ли определить какой-то баланс мер, чтобы не допустить ни того, ни другого?

- По последним исследованиям точно известно, что заражаемость среди врачей, которые работают в клиниках непосредственно с больными ковид, причем с использованием защитных средств, не выше, чем тех, кто находится вне больницы. В данном случае вывод очевиден: будете соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки - значительно снизите риск заражения. Если это будут делать все люди, то для всех намного уменьшится вероятность заболевания и, соответственно, снизится рост эпидемии. Но как вообще будет развиваться пандемия, неизвестно никому. Так что всем советую носить маски и держать дистанцию хотя бы до того времени, когда появится вакцина или эффективное лечение COVID-19.

- Вы были в самом эпицентре ужасной эпидемии в США, где систему здравоохранения накрыло цунами коронавируса. Что в этой болезни самое опасное?

- Самым опасным был страх на фоне паники. Мы столкнулись с совершенно новым заболеванием. Порой казалось, что буквально все заразятся и умрут. Но постепенно психологическая напряженность отступила, и ситуация вошла в обычную колею. При ковиде очень неравномерно распределяются риски. Если дети легко болеют, то у пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями риски летальности критически высокие. У людей за 80 лет смертность составляет 13%, и это очень много. Еще одна проблема в том, что массовое заражение новым коронавирусом произошло за очень короткое время, и никакая система, даже такая продвинутая, как американская медицина, просто не могла не захлебнуться. И к этому надо добавить, что в начале эпидемии мало что было известно о путях передачи инфекции, не было диагностики, схема лечения была абсолютно непонятна. И всё это на фоне нехватки средств индивидуальной защиты - халатов, респираторов, очков и др. Ковид просто поражает проявлением множества симптомов - от бессимптомного течения до молниеносного поражения различных систем организма и смерти пациента. Сейчас с пониманием этого коронавируса стало получше. Уже известно, например, что критический для зараженного человека день - десятый. Но вообще-то, чтобы понять новую болезнь, прошедшие со времени ее появления пять месяцев практически ничто...

- Сейчас в США, Великобритании, Италии и ряде других стран, где свирепствовал коронавирус, распространяется непонятная болезнь, поражающая детей. Можно ли считать, что теперь нам угрожает детская форма ковида?

- Та болезнь, которая распространяется среди детей в Европе и США, является синдромом Кавасаки и имеет прямую связь с COVİD-19. Правда, этот синдром связан не только с ковидом и может вызываться и другими вирусами. Но в данном случае очевидно, что вспышка связана с пандемией. Известно, что синдром Кавасаки вызывает васкулит – воспаление разного калибра сосудов. А это, в свою очередь, приводит к воспалению в тканях, тромбозам и др. Самое опасное при синдроме Кавасаки то, что у ребенка развивается аневризма коронарных артерий, что является основной причиной коронарной смертности у детей. В основном болеют дети до 5 лет. Признаки синдрома Кавасаки хорошо описаны в медицине, существуют методы его лечения. Главное здесь, раннее начало лечения. Если у ребенка до пяти лет высокая температура не падает пять дней, появляется сыпь ярко-красного цвета, похожий на клубнику язык, отечность рук и ног, повышение тромбоцитов в крови, то надо подозревать болезнь Кавасаки и срочно начать лечение, чтобы предотвратить аневризм коронарной артерии. Так как Кавасаки связан с вирусной инфекцией, то при эпидемиях вирусных заболеваний возрастает и количество случаев этого синдрома у детей. На сегодняшний день в клиники США поступили около ста больных Кавасаки, из них пять умерли. Это 5%, то есть тоже очень высокая летальность.

Однако не думаю, что возможна какая-то эпидемия синдрома Кавасаки. Количество случаев повысится, но, так сказать, перехода от одних детей к другим не будет. Если у вас много больных ковидом, значит будет и много больных Кавасаки, если мало – то детишек заболеет меньше. Это не отдельная инфекция, а синдром, вызванной уже имеющейся или перенесенной инфекцией. Обнадеживает, что от Кавасаки есть эффективное лечение.

- А вот в социальной сети гуляет видео с известной телеведущей программ о здоровье Малышевой, которая утверждает, что ковид практически не поражает детей…

- Увы, и дети болеют COVİD-19, но значительно меньше, чем взрослые и менее в тяжелой форме. Малышева не врач, а популизатор медицины. Она не занимается практической медициной. Профессия врача подобно бегу вверх по эскалатору, который идет вниз. Остановишься - слетишь с пути. Наша профессия требует постоянной работы, чтобы быть в курсе самых современных тенденций и открытий в медицине.

- Как бороться с ковидом, если единственное средство диагностики - тесты все больше подвергают сомнению в достоверности, а порой даже подозревают в профанации и обмане. Уже известен случай, когда в Китае на коробку тестов на беременность приклеили ярлык «тесты на COVİD-19» и отправили в Европу. Так есть ли тесты, которые реально, однозначно и безоговорочно выявляют ковид?

- На сегодняшний день существуют два вида тестов, один из которых определяет есть или нет непосредственно сам вирус в организме. При этом в тесте аппарате ПЦР (полимеразная цепная реакция) можно поймать сам вирус в мазках из горла и носа. Другой тип тестов обнаруживает два вида иммунитета, иными словами антитела на ковид - иммуноглобулины M или G. Если у человека нашли только иммуноглобулин «M», то это значит, что он совсем недавно заразился. Если и M и G, то можно делать вывод, что пациент болен как минимум 2-3 недели.

Тесты на антитела достаточно точные. Уже 90 компаний объявили, что будут их производить, но пока сложно определить, какие из этих потенциальных производителей создадут наиболее достоверное средство диагностики. Вообще же тестирование крови на иммуноглобулин (антитела) очень чувствительное и точное. А вот если материал для тестов, которые, кстати, напоминают тесты на беременность, берут из слизистой носа и горла, то они дают немало погрешностей - ложноположительных или ложноотрицательных ответов. Жалобы были именно на такие, в частности тесты китайского производства оказались фиктивными. Просто наклепали что попало и отправили на экспорт. Да и технология тестов аппаратом ПЦР дает погрешность до 30%. Это связано с тем, что медицинский работник не всегда правильно берет мазок из горла или носа. То есть в этих тестах играет роль человеческий фактор. А антителам из крови можно доверять.

- В китайской провинции Хубей проводят поголовное тестирование 11 миллионов человек. Что дало бы такое массовое тестирование на ковид, к примеру, в нашей стране?

-Протестировать все население на заражение ковидом - дело хорошее. Но тут надо определить, в чем польза такого крупного и недешевого обследования, которое к тому же сложно провести с технической точки зрения. И как это пригодится на практике, если нет вакцины и лечения. Предположим, выяснится, что 50% населения переболели, имеют иммунитет, и тогда правительство снимает все ограничения и открывает границы. Но не исключено, что начнется наплыв зараженных в клиники из числа остальных 50% населения, которое не болело. Когда нет вакцины и лечения, вторая волна забьет больными все клиники, заполнит коридоры и др. А вакцина, думаю, появится минимум через год. С антивирусными вакцинами вообще много сложностей. Вирусы ведь чрезвычайно малы, их вес и размер измеряется в нанометрах. Как вы думаете, какой кумулятивный вес у коронавируса, который заразил весь мир?

- Очень сложно представить массу того, что измеряется в нанометрах…

Так вот, вес всей инфекции, которая вырубила планету всего, два (2) грамма. Это масса вируса во всей популяции, что заражена во время пандемии COVID-19.

- Предположим эффективная и безопасная вакцина готова. А как прививать население? Так, как это было в советское время со сплошной вакцинацией против оспы? Но у нас, да и в других странах, сейчас много фанатичных антипрививочников, которые уверены, что вакцина против ковида - это мировой заговор злых масонов, Билла Гейтса, чтобы чипировать людей, подключить к G5 и контролировать человечество…

- Хороший вопрос. Я в своей практике часто сталкиваюсь с такими «убеждениями» родителей находящихся на лечении детей. Увы, все это обратная сторона изобилия информация. С одной стороны, человек может использовать информацию для того, чтобы улучшить свои знания, а с другой - та же информация может создать впечатление, что любая вакцина вредна. За последние десятилетия значительно увеличилась продолжительность жизни. В относительно недавнем прошлом человек в 65-70 лет считался достаточно пожилым. Сейчас и в 90 люди ведут активный образ жизни. Этого удалось достичь благодаря ряду факторов. Первое - люди перестали голодать, хорошо питаются, сократились стрессовые ситуации, второе - наличие антибиотиков, третье - развитие современной медицины и четвертое - появление вакцин. Из всего этого принципиальных фактора два: появление антибиотиков и вакцин. Эту антипрививочную публику невозможно переубедить, потому что такие люди без всяких фактов и доказательств верят, что вакцина - это зло. И ничего с этим не поделать. Но вместе с этой верой они должны взять на себя определенную ответственность, ибо своими действиями подвергают рискам других людей. Если кто-то не хочет прививать детей от кори, то, пожалуйста, пусть построит себе отдельную школу и там учит своих детей. Ну, не должны непривитые дети идти в обычную общую школу. Если ты не веришь в коронавирус, то, пожалуйста, прежде чем прийти в клинику, поставь себе зеленкой на лбу крест, чтобы все знали о твоем отношении к здоровью других людей, и пусть только где-то в самом конце коридора, в подсобке к тебе подойдут медицинские работники. А каким еще может быть отношение к угрожающему невежеству. Человек, не верящий в ковид, естественно, отказывается от вакцины и не участвует в общем процессе борьбы с пандемией. Так зачем тратить на него время и ресурсы, ведь он не верит, что инфекция есть. Вообще всех не верящих, которые попадают с ковидом в клиники, надо бы собирать в общий зал, где им станут помогать в самую последнюю очередь. Так нет же. Ковидиоты и антипрививочники будут первыми ломиться в клинику, будут громче все кричать, что им плохо.

Вакцинация ковида будет, как и в случае с обычным гриппом, добровольной. Если человек не хочет прививаться, он может отказаться от вакцины. Но люди в высокой группе риска: с заболеваниями легких, продвинутый возраст, дети, медицинские работники должны быть привиты обязательно. Медицинскому работнику, отказывающемуся от прививок, следует найти работу в «Макдоналдсе» или на другом немедицинском предприятии. Возможно, могут быть какие-то временные противопоказания, и в этом случае человеку все время придется предъявлять справки о здоровье. Прививки фактически снизят нагрузку на антиковидную систему, меньше людей будут попадать на ИВЛ и др. Каждый человек должен иметь право на риски, но при этом он должен учитывать и последствия. Надеюсь, расслоения в обществе из-за вакцинации все же не будет. Вакцинированные люди смогут гулять без маски, а ковидиоты должны быть готовы заразиться и попасть на вентилятор в реанимации. К тому же при всей истерии, устроенной в соцсетях, антипрививочников все-таки абсолютное меньшинство.

СOVİD-19 никуда не уйдет и останется с человечеством надолго. Это законы биологии. Но если будут найдены лекарства, скажем, такие как от гриппа, то ковид станет обычным сезонным заболеванием, как ОРЗ. Если люди, особенно из группы риска, будут носить маски и соблюдать социальное дистанцирование, то это значительно снизит риск второй волны ковида.

- Некоторые специалисты предлагают выиграть время. Якобы вирус, переходя от одного человека к другому, выдохнется и потеряет агрессивность. Есть ли доказательства того, что он изменяется и будет меньше поражать и убивать?

- Это скорее из области спекуляций. Нет никаких свидетельств того, что за эти пять прошедших месяцев вирус стал менее патогенным. У ковида есть кардинальная разница в симптомах. У одного кашель и понос, но он выздоравливает, а другой кашляет, а потом умирает. В этой картине за время эпидемии ничего не изменилось. Есть теория о том, что происходит вирулентность вируса, потому что он хочет сохранить жизнь носителю и поэтому снижает свою агрессивность. Послушайте, вирус не макака или шимпанзе, это не думающий организм, а кусок РНК. До сих пор вирусологи спорят - живое существо вирус или нет. Вирус не клетка, и сам не размножается. Он встраивает себя в клетку живого существа, и клетка начинает, подобно ксероксу, его тиражировать. У коронавируса нет органов, которые производят энергию, белок и пр. Он все это делает за счет клетки другого организма. В 2005 году массовую болезнь «коровье бешенство» среди крупного рогатого скота в Великобритании и других европейских странах вызывал даже не вирус, а прион - мельчайший кусочек белка…