Замминистра здравоохранения призвал граждан к социальной ответственности

«Внеочередной Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, посвященный проблеме «Солидарности и сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19», состоявшийся по инициативе президента Ильхама Алиева, постановил проведение онлайн-конференции с участием представителей органов здравоохранения. Каждый участник рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации, инфраструктуре здравоохранения, диагностике и лечении, карантинных мерах и других проблемах, связанных с пандемией COVID-19 в своей стране. В итоге был принят ряд решений по выполнению положений декларации, принятой на Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств», - заявил в интервью телеканалу ARB TV заместитель министра здравоохранения Азербайджана Рагим Алиев, подчеркнув достижения Азербайджана на международной арене в области здравоохранения в период пандемии COVID-19.

Замминистра здравоохранения подробно рассказал о 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, прошедшей 18-19 мая в формате видеоконференции, посвященной положению с пандемией COVID-19 в мире. Во время онлайн-встречи министров 194 стран-членов ВОЗ и представителей ряда международных организаций обсуждались меры по усилению борьбы с пандемией COVID-19, эпидемиологический контроль, соблюдение условий карантина, использование полученного положительного опыта, планирование предстоящих действий. В ходе Ассамблеи азербайджанская сторона выразила готовность продолжить сотрудничество с различными международными институтами.

Рагим Алиев сказал, что хотел бы упомянуть о проведённом 4 мая и посвященном борьбе с пандемией Саммите Контактной группы Движения неприсоединения. Во встрече, организованной по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, приняли участие 25 глав государств и правительств, 1 вице-президент, 1 вице-премьер и 11 министров. В результате этого важного события государства-члены приняли Декларацию и была создана Рабочая группа по борьбе с пандемией COVID-19. Группе было поручено создать единую базу данных, которая отражала бы основные медицинские, социальные и гуманитарные потребности в борьбе с пандемией государств-членов. По словам Рагима Алиева, важность и позитивное влияние таких мероприятий очевидны и бесспорны. Замминистра придал особое внимание предпринятым системой здравоохранения Азербайджана шагам по борьбе с пандемией COVID-19 в мире: «Азербайджан почти 30 лет, являясь членом ВОЗ, активно сотрудничает с международной организацией здравоохранения. Эти отношения основаны на участии делегаций Минздрава в сессиях ВОЗ, Исполкома и Европейского регионального бюро ВОЗ, а также в различных совещаниях в рамках ВОЗ, официальных визитах представителей ВОЗ в Азербайджане. В свою очередь и азербайджанские медики принимают участие в международных конференциях и тренингах. Рагим Алиев рассказал и о принятых правительством комплексных превентивных мерах, которые высоко оцениваются в ВОЗ. В момент, когда ВОЗ объявила эпидемию COVID-19 пандемией, Азербайджан успел начать предотвращение массового распространения эпидемической волны. Поскольку согласно указаниям президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой на борьбу с эпидемией были мобилизованы весь потенциал госаппарата. До объявления пандемии на границах страны были введены все профилактические меры, за короткий период выделены специальные медучреждения для лечения инфицированных и начато строительство модульных больниц.

Замминистра выразил убежденность, что своевременные меры, предпринятые согласно указаниям президента, выдвинули Азербайджан в ряд образцовых стран в борьбе с COVID-19.

Замминистра здравоохранения также призвал телезрителей проявить образцовую дисциплину, высокое сознание и единство. Накануне праздника Рамазан наблюдается значительное ослабление карантинного режима, что усиливает социальную ответственность граждан и необходимость соблюдения всех необходимых санитарно-гигиенических правил в этот период.