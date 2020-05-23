Что показательно, обожествление членов династии правителей Северной Кореи, начиная с ее основателя - Ким Чен Ира, давно стало частью пропаганды в этой стране, в которую свято верят миллионы граждан этой страны.

Личность диктатора Северной Кореи в последние месяцы не раз оказывалась в центре внимания мировых средств массовой информации. Много шуму наделало видео «похорон» вождя Ким Чен Ына, запущенное в интернет с юга Корейского полуострова диссидентами-перебежчиками из КНДР.

Фантастические утверждения, что великие Кимы способны влиять на физические свойства пространственно-временного континуума были естественной частью возвеличивания вождей.

Официальные источники многие годы даже настаивали на том, что все, начиная с Кима Первого и включая Кима-внука, способны к телепортации — то есть они могут мгновенно перемещаться из одной точки пространства в другую, лично искривляя его.

Это больше похоже на идеи писателей-фантастов, в произведениях которых, а также в фильмах, такое описывалось не раз. Некоторые же физики до сих пор исследуют теоретическую возможность такого явления.

Правда, самый младший из династии северокорейских диктаторов, нынешний Ким в прошлом году сделал неожиданный шаг, заявив, что, мол, лидер страны без создания вокруг него мистического ореола, «может добиться абсолютной лояльности (своих подданных), демонстрируя свою человечность».

Газета Telegraph, которая цитирует официальный рупор правящей партии Северной Кореи газету Nodon Sinmun, признает, что Ким Чен Ын не обладает сверхъестественными способностями, позволяющими искривлять пространство-время и моментально перемещаться на большие расстояния.

То, что говорилось ранее и повсеместно в этой стране относительно единоличных лидеров КНДР, теперь дезавуируется официальным органом Трудовой партии Кореи: в заявлении говорится, что такие утверждения «нереалистичны» и человек не может «исчезать и появляться, искривляя пространство».

Что же стоит за таким историческим опровержением?

Южнокорейские спецслужбы, которые внимательно следят за всем происходящим на севере полуострова, пока не комментируют новость, которая, вероятно, требует определенного анализа.

Некоторые источники в Южной Корее считают, что редкое появление Ким Чен Ына связано с его боязнью заразиться коронавирусом. Одна из версий, которую рискнем высказать: возможно, официальный Пхеньян готовит, таким образом, мировое общественное мнение к неожиданному повороту событий вокруг фигуры молодого вождя Кима.

Так что вопрос: жив он или нет пока еще на повестке дня.

А законы физики пока еще никто не отменял. Даже ради вождей.