Только что в космический центр во Флориде прибыли два астронавта, которые совершат полет на пилотируемом корабле в рамках совместной миссии NASA и SpaceX. Этот полет ознаменует новый этап в истории космических путешествий. Впервые космический корабль произведен не авиакорпорацией по заказу государственного агентства, а довольно молодой частной компанией, специализирующейся на исследованиях в области выхода человечества в космос.

Самый громкий успех был достигнут несколько лет назад, когда неугомонный Илон Маск добился того, что ракета-носитель Falcon 9 после вывода на орбиту полезного груза, успешно вернулась на Землю. Именно усилиями инженеров и рабочих его компании создана самая мощная в мире тяжелая ракета Falcon, на которую делает ставку одержимый рыцарь космоса. Сам миллионер и его компания SpaceX, (кстати, созданная в 2002 году), ставят себе амбициозные цели, вплоть до полета на Луну и Марс и планомерного освоения этих манящих космических объектов.

Прошло девять лет с последнего полета в рамках программы американского космического агентства NASA Space Shuttle. За все эти годы астронавты США стартовали к международной космической станции на российских кораблях с территории Казахстана. Каждый такой полет влетал американцам в копеечку. Но космическая гонка не сбавляла обороты. Несколько богатых американских фанатов покорения космоса создавали новые типы ракет-носителей, нацеливаясь на осуществление пилотируемых полетов.

Оба пилота — Боб Бенкен и Дуг Хёрли - очень опытные военные летчики US Air Force. Старт космического корабля Crew Dragon с площадки космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде, в кабине которого они займут свои места, должен состояться 27 мая, когда в Европе будет ночь. Об этом сообщило издание komputerswiat.

Приоткроем страницы биографий участников исторической миссии. 49-летний Роберт Бенкен пришел в NASA в 2000 году, будучи уже опытным летчиком и инженером. Его профессиональный налёт составил 1500 часов, которые Роберт провел на 25 типах самолетов. Интересно, что в агентстве он служил в качестве шефа-астронавта, отвечая за подготовку полетов и поддержку экипажей на МКС. Но он был не только «сухопутным» астронавтом — свой первый полёт Боб совершил в 2008 году на шаттле Endeavor.

Всего астронавт провел в космосе 708 часов, 6 раз выходил «на прогулку» за борт корабля и станции — в общей сложности, был наедине со звездами 37 часов. Роберт имеет звание доктора инженерно-механических наук и лицензию физика.

Дуглас Хёрли старше своего коллеги, ему 64 года. Свою военную карьеру он начинал в 1988 году, его налёт составляет 5500 часов на 25 типах самолетов. В NASA он пришел, как и Боб, в 2000-м. Полет на Crew Dragon для него будет особенным: в 2011 году Дуг осуществил последний полет из серии шаттлов. Теперь эта история совершает свой логический круг.

Если миссия под названием Demo-2 закончится успешно, то NASA и SpaceX будут готовить следующий пилотируемый полет под названием Crew-1. Как сообщают источники в кабине нового космического корабля есть места для четырех астронавтов. Однако в первом полете в кабине будут находиться только Боб и Дуг.

Астронавты прилетели на небольшом самолете с логотипом NASA на фюзеляже. Вышли на аэродром в синих фирменных комбинезонах, на лицах у них были защитные медицинские масках.

Тут же была дана небольшая пресс-конференция для множества прибывших сюда журналистов прессы, радио, телевидения. Девиз будущего старта, как принято в США, звучит так: Launch America! («Стартуй, Америка!»). До исторического момента оба астронавта будут находиться в центре космических полетов на мысе Канаверал. А потом в назначенный час начнется так называемый обратный отсчет...